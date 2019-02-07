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Рост тарифов ЖКХ больше всего влияет на жизнь жителей России

Экономика

Опрос Rabota.ru

Рост тарифов ЖКХ больше всего влияет на жизнь жителей России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Счётчик

Москва, 7 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Большинство жителей России (89%) уверены, что наибольшее влияние на качество их жизни оказывают рост тарифов на услуги ЖКХ. Такие данные представил сервис для поиска работы и сотрудников Rabota.ru.

На втором месте — рост акцизов на дизельное топливо и бензин (74%). На третьем — повышение ставки НДС (71%).

Также на уровень жизни российских граждан влияет «мусорная реформа» (44%) и снижение лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы (18%).

Меньше всего влияние на граждан РФ оказал рост пособия по беременности, уходу за ребенком (68%) и рост пособия по безработице (63%).

Опрос проведен в январе 2019 года. Опрошены 3000 жителей России старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали пять ключевых составляющих качества жизни. В топ-5 вошли такие факторы, как здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания.

Подробнее: Качество жизни граждан РФ: пять ключевых составляющих

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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