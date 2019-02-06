Власти Кубани замахнулись на Южный экспортно-импортный хаб

Краснодар, , 21:37 — REGNUM Южный экспортно-импортный хаб будет включать в себя девять портов и четыре аэропорта. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Михаилом Акимовым 6 февраля. Во встрече, на которой был представлен проект хаба, также приняли участие генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.

«Развивается в целом транспортное направление в сторону юга России. Экспортно-импортный хаб включит в себя девять портов и четыре аэропорта. Мы должны выработать единую транспортную логистику к этим портам», — подчеркнул губернатор.

Глава региона в ходе встречи попросил содействия Михаила Акимова в создании правового поля для понимания принципов дальнейшего развития и строительства транспортной инфраструктуры в Южном экспортно-импортном хабе.

«Нам нужно определить приоритеты и соблюсти баланс интересов государства и собственников портов, которые исходят из своих собственных дивидендов и прибыли», — заявил Вениамин Кондратьев, добавив, что край готов подготовить паспорт проекта и представить его для дальнейшего согласования в правительство России.

Как напоминает ИА REGNUM, перспективы строительства хаба в Краснодарском крае обсуждаются с 2018 года, планы включены в Стратегию развития региона до 2030 года. Концепцию создания хаба планируется представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 14−15 февраля.