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Новак обсудил со своим иранским коллегой развитие торговли

Экономика

В том числе торговлю в энергетической сфере

Новак обсудил со своим иранским коллегой развитие торговли
Иллюстрация: Министерство обороны Российской Федерации
Россия и Иран

Москва, 6 февраля 2019, 17:33 — REGNUM  Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Исламской Республики Иран Резой Ардаканианом и обсудил сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Новак и Ардаканиан являются сопредседателями постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе телефонного разговора они обсудили подготовку к пятнадцатому — юбилейному — заседанию Российско-Иранской Межправительственной комиссии.

Также Новак и Ардаканиан обозначили основные направления направления торгово-экономических отношений между Ираном и Россией, в том числе в энергетической сфере, а также в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и ряде других отраслей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ардаканиан в ноябре 2018 года заявлял, что пятнадцатое заседание Российско-Иранской межправительственной комиссии состоится в Иране во второй половине февраля 2019 года.

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Энергетика
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