Среда, 6 Февраля 2019 года
14:47:38 МСК

Всемирный банк выделил средства на строительство медцентра в Уганде

Экономика

Строительство медицинского центра планируют завершить к июню 2019 года

Намутумба, Уганда, 6 февраля 2019, 14:41 — REGNUM  Жители области Кагулу в провинции Намутумба в Уганде рады началу строительства медицинского центра Health Centre III. Средства на строительство выделил Всемирный банк, сообщает Daily Monitor Uganda.

Министерство здравоохранения Уганды объявило о начале строительства медицинского центра в прошлую среду, 30 января. Стоимость работ оценивается в 500 миллионов угандийских шиллингов (около 135 тысяч долларов США).

Главный инженер проекта Роберт Олиноч сообщил, что реализация проекта задерживалась из-за бюрократии.

«Сейчас наша работа — сдать проект через шесть месяцев, мы выполним работу наилучшим образом», — добавил Олиноч.

Окончание работ планируется на июнь 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить