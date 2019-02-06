Всемирный банк выделил средства на строительство медцентра в Уганде

Намутумба, Уганда, , 14:41 — REGNUM Жители области Кагулу в провинции Намутумба в Уганде рады началу строительства медицинского центра Health Centre III. Средства на строительство выделил Всемирный банк, сообщает Daily Monitor Uganda.

Министерство здравоохранения Уганды объявило о начале строительства медицинского центра в прошлую среду, 30 января. Стоимость работ оценивается в 500 миллионов угандийских шиллингов (около 135 тысяч долларов США).

Главный инженер проекта Роберт Олиноч сообщил, что реализация проекта задерживалась из-за бюрократии.

«Сейчас наша работа — сдать проект через шесть месяцев, мы выполним работу наилучшим образом», — добавил Олиноч.

Окончание работ планируется на июнь 2019 года.