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В 2018 году торги на Казахстанской фондовой бирже сократились на 16%

Экономика

Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 41,2%

Астана, 6 февраля 2019, 08:19 — REGNUM  По итогам 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 127,8 трлн тенге ($338 млрд), что на 15,6% меньше, чем в 2017 году. Об этом 6 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

За отчетный период капитализация рынка акций уменьшилась на 10,5%, до 15,5 трлн тенге ($41 млрд). Объем торгов на денежном рынке составил 109,5 трлн тенге ($290 млрд), что на 19,3% меньше, чем годом ранее.

Торги с иностранной валютой выросли на 9,1%, до 13,4 трлн тенге ($35,5 млрд). Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 41,2%, до 4,9 трлн тенге ($13 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем торгов на KASE составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем в январе-ноябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%

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Экономика Казахстана
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