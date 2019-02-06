Министерство промышленности Китая нацелено на прорыв в инновационной сфере

Пекин, , 06:28 — REGNUM Высокотехнологичное промышленное производство Китая демонстрирует стремительный рост в 2018 году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT) Поднебесной, передает 5 февраля агентство Синьхуа.

В 2018 году добавленная стоимость в секторе высокотехнологичного производства и производства оборудования в Китае выросла на 11,7% и 8,1% соответственно в равнении с 2017 годом. В то же самое время, как в секторе производства электроники зафиксировано рост на 13,1%, что выше, чем в среднем по всему производственному сектору в среднем, отметили в министерстве.

В 2018 году производство автомобилей на новых источниках энергии и «умных» телевизоров взлетело на 40,1% и 18,7% соответственно. По словам главы MIIT Мяо Вэя, министерство продолжит поощрять инновации в ключевых сферах ради того, чтобы обеспечить прорыв в сфере ключевых технологии и увеличить производственные мощности.

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