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На развитие 24 туристических кластеров Медведев выделил 21 млрд рублей

Экономика

Средства будут выделены в течение трех лет

На развитие 24 туристических кластеров Медведев выделил 21 млрд рублей
sabinamajoor
Кемпинг

Москва, 5 февраля 2019, 20:28 — REGNUM  Правительство Российской Федерации выделит 22 субъектам Федерации 21 млрд рублей. Об этом накануне, 4 февраля, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Речь идет о субсидиях на развитие 24 туристических кластеров в 22 регионах России. За счет государственных субсидий в этих кластерах появятся гостиницы, кемпинги, кафе, пункты проката транспорта, иными словами «полноценная туристическая инфраструктура», пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что в России есть очень хорошие возможности для развития туризма, однако далеко не везде созданы нормальные условия.

«Я подписал постановление правительства, согласно которому мы направим субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 22 регионах. Всего на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете около 21 миллиарда рублей», — сказал Медведев.

Он пояснил, что данные средства будут выделены в течение трех лет.

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Развитие внутреннего туризма
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