Медведев предостерёг Белоруссию от демпинга

Москва, , 16:58 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предостерег власти Белоруссии от недобросовестной конкуренции. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 5 февраля, во время посещения Щербинского лифтостроительного завода вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком, министром промышленности и торговли Денисом Манутровым и мэром Москвы Сергеем Собянины.

В ходе осмотра завода Медведеву рассказали, что главным конкурентом этого российского предприятия является Могилевский завод лифтового машиностроения, которому белорусские власти оказывают серьезную поддержку. Это напрямую сказывается на конечной стоимости готовой продукции, которая становится ниже, чем стоимость продукции Щербинского лифтостроительного завода, а свою продукцию Могилевский завод активно поставляет в Россию.

Медведев заявил, что сама по себе конкуренция является неплохим явлением. Однако если речь идет о недобросовестной конкуренции и объеме государственных дотаций «на уровне демпинга», то российские власти будут с этим разбираться.