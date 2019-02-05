Москва и Душанбе обсудили вопросы ГЭС «Сангтуда-1»

Душанбе, , 13:17 — REGNUM Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Таджикистаном в различных инвестиционных проектах, включая сферу гидроэнергетики. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сегодня, 5 февраля.

В частности, отметил Лавров, в ходе беседы с главой государства обсуждались вопросы по деятельности ГЭС «Сангтуда-1»:

«Мы и наши таджикские партнеры заинтересованы в максимальной отдаче, в продолжении эффективной и рентабельной работы «Сангтуды-1».

Напомним, что упомянутая гидроэлектростанция — крупнейший инвестиционный проект России в Таджикистане и второй по мощности гидрогененрирующий объект в стране. ГЭС была запущена 1 июля 2009 года, в ее строительство Россия вложила 16 млрд рублей. Однако из-за финансовых сложностей единственного покупателя, которым выступает национальный энергохолдинг «Барки Точик», и отсутствия у него возможности выкупать большие объемы электроэнергии, ГЭС не выходит на полную мощность.

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Кроме того, долг «Барки Точик» перед «Сангтудинской ГЭС-1» неуклонно растет. По состоянию на начало октября 2018 года, задолженность составила порядка 110 млн долл., увеличившись с января на 25 млн долл.