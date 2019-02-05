В Казахстане анонсировали запуск программы автокредитования

Астана, , 09:45 — REGNUM Программа кредитования на покупку автомобилей казахстанского производства будет разработана в первой половине 2019 года и запущена во втором полугодии, заявил глава Национального банка Данияр Акишев, сообщает 5 февраля издание BNews.

Глава финансового регулятора добавил, что в 2019 году будет продолжена политика оздоровления банковского сектора. Акишев отметил, что одной из мер данной политики станет внесение поправок по абсолютному приоритету залоговых кредиторов.

Председатель Национального банка считает, что данная мера позволит повысить заинтересованность кредиторов в банкротстве предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в ходе расширенного заседания правительства Данияр Акишев заявил, что программа кредитования на приобретение автомобилей будет построена по примеру ипотечной программы «7−20−25».

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