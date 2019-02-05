Ночными маршрутами в Москве ежедневно пользуются 4 тыс. человек

Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве пользуются особой популярность ночные маршруты общественного транспорта. Всего в городе действует 13 ночных маршрутов автобусов, сообщается на портале мэра столицы.

В 2018 году ночными маршрутами воспользовались более 1,4 млн пассажиров. Ежедневно ночью автобусы и трамваи перевозят 4 тыс. человек.

Самый популярный маршрут — Н1 от аэропорта «Шереметьево» до центра Москвы («Метро «Китай-город»). В прошлом году по этому маршруту перевезены 247 тыс. пассажиров.

На всех ночных маршрутах интервал движения составляет 30 минут, на кольцевом маршруте Б — 15 минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночные маршруты в Москве были введены 1 сентября 2013 года. Тогда пассажиры могли воспользоваться только четырьмя ночными маршрутами общественного транспорта.

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