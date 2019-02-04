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Китай развивает «возобновляемую» энергетику

Экономика

И планирует к 2030 году покрывать за ее счет до 20% энергопотребностей страны

Пекин, 4 февраля 2019, 22:56 — REGNUM  В Китае быстрыми темпами растет производство продукции чистой энергетики, установленная мощность которой в 2018 году достигла 700 млн кВт, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Государственным управлением КНР по делам энергетики.

В планах довести удельный вес чистой энергетики к 2030 году до 20% от удовлетворяемых энергетических потребностей страны. Для этого уже к 2020 году в отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Китай собирается инвестировать 2,5 трлн юаней (около 373 млрд долларов).

Одновременно с этим, сообщают в управлении, Китай намерен продолжать стимулировать развитие нефтегазовой отрасли, увеличивать разведку и добычу ископаемых энергоносителей и строить трубопроводы и газохранилища.

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«Зеленая» энергетика
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