Brexit бьет по автопрому: Nissan не будет расширять производство в Британии

Лондон, , 17:21 — REGNUM Компания Nissan отменила перенос производства модели X-Trail из Японии в Великобританию менее чем за два месяца до того, как страна должна покинуть Европейский Союз, сообщает Reuters. Запуск новой модели на предприятии позволил бы создать более 700 новых рабочих мест.

Официальная позиция Nissan такова — отмена переноса производства связана с падением спроса на дизельные автомобили в Европе, а также с необходимостью инвестировать в другие проекты.

На деле причиной является высокий риск для производителя, возникающий при выходе Великобритании из ЕС. Это связано с повышением таможенных ставок и возникновением других проблем с поставками продукции в другие европейские страны с завода в Британии.

«И хотя мы приняли это решение из деловых соображений, сохраняющаяся неопределенность в отношениях Великобритании с ЕС не позволяет таким компаниям, как наша, строить дальнейшие планы по работе в этой стране», — заявил председатель Nissan Europe Джанлука де Фиччи.

Договоренности между властями Великобритании и Nissan о дальнейшей судьбе завода в Сандерленде были заключены еще в 2016 году, через четыре месяца после референдума. Тогда речь шла о том, что политические перемены не скажутся на деятельности завода и позволят продукции, производимой на этой площадке и дальше быть конкурентной на европейском рынке.

В знак доверия Nissan принял решение запустить на предприятии сборку модели Qashqai нового поколения, а также перенести производство X-Trail с завода в Японии. Как отмечает Reuters, это в то время было воспринято как дополнительный стимул для премьер-министра Терезы Мэй.

Согласно данным аналитиков, в результате Brexit инвестиции в британский автопром сократились вдвое, а производство автомобилей Nissan в Великобритании упало более чем на 10%. На сегодняшний момент на заводе в Сандерленде производятся Nissan Qashqai, Juke, а также электрический Leaf.

Как заявили в «Сообществе автопроизводителей и трейдеров», выход Британии из ЕС без соглашения о сохранении бесперебойных поставок деталей и готовых автомобилей через границы Евросоюза может привести к упадку британской автомобильной промышленности.

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