Финляндия приняла предложение поучаствовать в проекте Rail Baltica

Хельсинки, , 13:38 — REGNUM Финляндия решила принять участие в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB Rail, созданной для управления строительством, сообщает эстонский портал ERR.

В скором времени правительство Финляндии учредит компанию Oy Suomen Rata AB, которая должна будет получить долю в совместном предприятии.

В целом, как отмечает издание, создание специальной компании предусмотрено для целостного развития железнодорожного транспорта в Финляндии, и работа с проектом Латвии, Литвы и Эстонии станет лишь одним из направлений её деятельности. Также ранее говорилось о том, что интерес к проекту проявляет Польша.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

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