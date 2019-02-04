Благоустройство трассы «Таврида» даст Крыму полтысячи новых рабочих мест

Симферополь, , 11:10 — REGNUM На участке федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя построят четыре многофункциональные зоны и пять автозаправок. Об этом 4 февраля сообщила министр экономического развития РК Людмила Бланк.

«Стоимость реализации проекта по созданию АЗС начинается от 180 млн рублей, а предельная стоимость реализации проекта МФЗ — 600 млн рублей. Общая сумма инвестиций, заявленная инвесторами в конкурсных проектах, составляет 2,5 млрд рублей. На объектах планируется создать 588 рабочих мест», — отметила министр.

По её словам, строительство завершится через полтора-два года.

Как сообщало ИА REGNUM, первую очередь трассы «Таврида» в Крыму открыли в конце декабря 2018 года. На данный момент автомобилисты ездят по двум полосам: по одной в каждом направлении.

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