В Новой Москве выставлено на торги шесть участков под ИЖС

Москва, , 10:50 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) выставлено на торги шесть участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщили в Стройкомплексе.

Уточняется, что общая площадь участков составляет от 0,3 до 0,07 га. Публичные слушания для разрешения строительства не требуются.

Участки под ИЖС расположены в поселениях Сосенское, Кленовское, Роговское, Марушкинское и Вороновское. На участках можно построить от 300 кв. метров до 1,2 тыс. кв. метров жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве активно продолжается строительство жилья. Так, в 2018 году спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах вырос почти в два раза (на 47%).

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