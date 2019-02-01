Счетная палата РФ: ЦКАД не построят в срок

Москва, , 14:08 — REGNUM Сроки строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области сорваны, объект не сдадут в срок. К таким выводам пришла Счетная палата в ходе проверки объекта.

К 1 декабря готовность ЦКАД составляла от 0% до 66% — в зависимости от участка. Работы на первом, третьем и пятом пусковых комплексах удастся завершить ранее 4 квартала 2020 года, а на четвертом пусковом комплексе — не ранее 2 квартала 2021 года, сообщает СП.

«С 2015 года Счетная палата ежегодно проводит мониторинг строительства ЦКАД и не раз обращала внимание на низкие темпы выполнения работ. В январе 2018 года были приняты планы-графики ликвидации сложившегося отставания работ на пусковых комплексах № 1 и № 5. Однако они не выполнены. ГК «Автодор» уже направила предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на декабрь 2020 года. Таким образом доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019−2020 годы в размере 22,4 млрд рублей, Госкомпании не поступят», — заявила аудитор СП РФ Валерия Богомолова.

Низкое качество проектирования и длительные процедуры изъятия и оформления земельных участков стали основными причинами срыва сроков. При этом количество рабочих и техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ, считают в СП РФ.

Также аудиторы палаты выявили нарушения в части завышения стоимости принятых и оплаченных работ. Так, на первом и пятом пусковых комплексах Госкомпания я"Автодор», которое ведет строительство, скорректировала проектную документации. Изменения привели к повышению стоимости работ на 6,6 млрд рублей. Кроме того, проверка показала, что при строительстве неэффективно использовали ресурсы, которые создали за счет федерального бюджета. При подготовке территории для строительства третьего пускового комплекса Автодор оплатил работы по переустройству коммуникаций на сумму 415 млн руб. Однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства.

Минтранс намерен устранить нарушения, отмечает Счетная палата. По словам замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на данный момент сформирован оперативный штаб, который следит за ходом строительства.

«Был утверждён единый график мероприятий, призванный ликвидировать отставания при строительстве первого пускового комплекса ЦКАД. Также сформированы механизмы реализации этого графика, на объектах увеличены материальные, технические и трудовые ресурсы. Исполнители и подрядные организации еженедельно отчитываются по единой форме, позволяющей объективно оценивать ход работ и необходимость привлечения дополнительной техники», — цитирует Алафинова СП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Генпрокуратура РФ начала проверку строительства ЦКАД.

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