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Китай обнародовал динамику потребления золота

Экономика

Страна устойчиво входит в мировые топы по объемам и темпам наращивания золотых резервов

Пекин, 31 января 2019, 23:51 — REGNUM  В Китае шесть лет подряд растет объем потребления золота, который в 2018 году вырос более, чем на 5,7%, достигнув 1151,43 тонны, сообщает 31 января Синьхуа со ссылкой на отраслевые данные Китайского общества золотопромышленников.

Отмечается, что ежегодно в стране значительно растет спрос на ювелирные украшения из золота, а также потребление золотых слитков. Увеличиваются объемы промышленного потребления главного драгоценного металла, которые в прошедшем году возросли на 17,5%.

Вместе с тем, в КНР примерно в тех же масштабах (на 5,9% в 2018 г.) снижаются объемы золотодобычи, хотя страна и удерживает 12-й год подряд по этому показателю мировое лидерство.

Напомним, что, занимая официальное третье место в мире после США и Германии по размерам золотых запасов, Китай, по оценкам западных экспертов, неофициально увеличивает их быстрыми темпами. Существуют достаточно компетентные мнения, в соответствии с которыми реальные объемы накопленных Поднебесной резервов золота в настоящее время уже вполне сопоставимы с американскими. И главное, что они находятся в стране, а не в иностранных золотых хранилищах, расположенных преимущественно на территории США.

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Экономика Китая
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