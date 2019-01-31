Болгария решилась построить продолжение «Турецкого потока»

София, , 23:42 — REGNUM Власти Болгарии намерены расширить газотранспортную систему страны и провести дополнительные газопроводы от границы Турции до границы Сербии. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба газотранспортного оператора страны Bulgartransgaz.

Речь идет о газопроводе, который станет продолжением «Турецкого потока». Правительство Болгарии рассчитывает инвестировать в него 1,4 млрд евро.

Заявки на реализацию данного проекта была поданы двумя участниками, а выставленные мощности уже полностью выкуплены.

Напомним, что сейчас идет активная фаза строительства газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Турцию, а затем на Балканы и в Южную Европу в обход ненадежной и враждебной Украины.

На данный момент «Турецкий поток» состоит из двух ниток по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая.

Первая нитка будет полностью идти исключительно на турецкий рынок. Вторая нитка пойдет на рынок Евросоюза.

Известно, что Болгария будет забирать из евросоюзной нитки 3,5 млрд кубометров в год. Сербии достанется 2,5 млрд кубометров, Венгрии — 6 млрд кубометров. Словакия и Австрия до хаба в Баумгартене разделят оставшиеся 3,75 млрд кубометров.

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