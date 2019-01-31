Счетная палата РФ рассказала о неэффективных тратах на Кавказе

Москва, , 15:51 — REGNUM Многочисленные нарушения выявила Счетная Палата РФ в ходе анализа деятельности АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Проверка показала, что госкомпания работает неэффективно, но повышает зарплаты сотрудникам, не смотря на убытки, следует из отчета СП РФ.

Аудиторы палаты сообщили, что на момент проверки в 2018 году в корпорации не сформирована система стратегического планирования деятельности. Работа выстроена так, что КРСК может «подогнать» оценку своей работы к возможности достигнуть ту или иную цель. О неэффективности инвестиционной работы говорит тот факт, что за два с половиной года из 100 поданных инвестзаявок до стадии реализации и финансирования года дошли только 2 проекта. Из 9,3 млрд рублей, которые заложили на корпорацию в бюджетах 2016−2018 годов, на финансирование проектов пошло всего 650 млн рублей или 6,98%.

Причем на 5 октября 2018 года КРСК не сформировала перечень новых проектов в какой-либо стадии готовности. По мнению СП, этот факт подтверждает, что в корпорации нет эффективного процесса по отбору и реализации проектов для развития Северо-Кавказского федерального округа. Финансово-хозяйственная деятельность АО «КРСК» с 2015 и по первую половину 2018 года была стабильно убыточной.

«За период с 31 декабря 2016 года по 30 июня 2018 года непокрытый убыток КРСК вырос с 1755,9 млн рублей до 2692,3 млн рублей. Из общей суммы чистого убытка за 2,5 года 936,4 млн рублей более 75% приходится на первое полугодие 2018 года. Отрицательные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КРСК» за 2016−2017 годы и первое полугодие 2018 года (накопленный убыток в размере 936,4 млн рублей) обусловлены низкой инвестиционной активностью, вложением в нерентабельные активы на фоне увеличения расходов, в том числе, ростом расходов на персонал, формированием резервов по сомнительным долгам», — сказано в отчете Счетной палаты РФ.

Не смотря на отсутствие реальных доходов, корпорация наращивает расходы на управленческие фонды — повышает зарплаты сотрудникам и увеличивает их численность. Больше всех получает генеральный директор, на которого уходит 15% всего фонда оплаты труда и чем доход в 2016 и 2018 годах в 15 раз превысил средний по предприятию.

Отрицательные финансовые результаты не мешали корпорации осуществлять пожертвования. На эти цели КРСК израсходовала 72,9 млн рублей в 2016—2018 годах. Однако на благотворительность направили только 46,2 млн рублей. Остальные 26,7 млн ушли на рекламу и административно-хозяйственные расходы благотворительных организаций. Кроме того, контрольные мероприятия выявили нарушения в госзакупках акционерного общества. Например, публикация договоров по итогам завершенных процедур проводилась с нарушением сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ сообщила, что регионы не эффективно обустраивают общественные места.

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