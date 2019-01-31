Выплаты вкладчикам «Радиотехбанка» начнутся 14 февраля

Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM Выплаты вкладчикам нижегородского «Радиотехбанка» начнутся не позднее 14 февраля 2019 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

До 7 февраля будут отобраны банки-агенты для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам. При этом заявление о возмещении вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации кредитной организации — не менее года.

Напомним, вкладчики имеют право получить возмещение в размере 100% от общей суммы вкладов в банке, если она не превышает 1,4 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации ПАО НКБ «Радиотехбанк» Центробанк РФ отозвал 31 января.

Решение принято в связи с тем, что организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а также неоднократно нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк России семь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении ПАО «НКБ «Радиотехбанк» меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В рейтинге банков России занимает 270 место. По данным портала банки.ру, основными акционерами и бенефициарами банка являются компании и физические лица из Татарии, в частности, 29,85% акций банка принадлежит обанкроченному АИКБ «Татфондбанк», 9,41% — ООО «ТатИнК-Финанс», 9,40% — ООО «МХ-Групп».

Напомним, в июне 2018 года пакет в «Радиотехбанке» был выставлен на продажу с начальной ценой порядка 119,399 млн рублей в рамках реализации имущества «Татфондбанка».

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