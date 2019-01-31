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Глава Крыма: ФСБ приведёт в чувство Фонд капремонта

Экономика

Власти полуострова крайне недовольны деятельностью этой организации

Глава Крыма: ФСБ приведёт в чувство Фонд капремонта
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ялта

Симферополь, 31 января 2019, 14:30 — REGNUM  Власти Крыма обратятся в ФСБ с просьбой проверить деятельность республиканского Фонда капремонта. Об этом 31 января на совещании сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Мы приведём фонд в чувства, министр уже написал в Федеральную службу безопасности заявление с просьбой провести тотальную проверку. Я поручил также Финнадзору выйти и проверить, кто из должностных лиц попадает в зону ответственности», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после прошлогодних обещаний крымского руководства заменить в 2019 году более двух тысяч неисправных лифтов в республике чиновники смогли найти деньги только на 43 новых подъёмника.

Читайте ранее в этом сюжете: Несмотря на обещания, в Крыму так и не нашли денег на замену старых лифтов

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Коммунальные проблемы Крыма
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