РФ рискует лишиться почти 100 млрд долларов, хранящихся в США

Москва, , 13:32 — REGNUM РФ нужно как можно скорее вывести свои активы из банков США, так как Вашингтон может в любой момент их заморозить и передать тем российским политикам, которых администрация Белого дома считает более подходящими кандидатами на пост президента РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который призвал РФ «пока не поздно» вывести из американских банков все свои активы.

«Выводить активы категорически необходимо, и более того, российское государство уже сократило свои вложения в американские госбумаги прошлой весной с более чем 100 млрд долларов до 14,8 млрд долларов, — сказал Делягин. — Именно потому, что это крайне опасно. Но всё равно наше государство ещё держит там порядка 100 млрд долларов».

Такая ситуация, по мнению Делягина, очень ненадёжна, и пример Венесуэлы здесь весьма показателен.

«Мы видим, как это происходит — завтра даже не президент и даже не госсекретарь, а какой-нибудь помощник госсекретаря США объявляет, что президентом РФ является какой-нибудь Яшин или Ксения Собчак, — сказал Делягин. — [После этого] российские активы в долларах замораживаются и передаются в управление соответствующему персонажу. То, что мы видели в Венесуэле. Это делается на раз. Для этого не нужно сбивать самолеты, травить Скрипалей, не нужно везти в ООН пробирки с аспирином. Не нужно вообще ничего. Завтра помощник государственного секретаря США скажет, что раз российские пенсионеры живут плохо, а власть в РФ несправедлива, то с точки зрения США, она нелегитимна и президентом РФ будет Ксения Собчак или кто-то другой. И в её распоряжение поступят деньги РФ, которые находятся в пределах досягаемости американского государства. На сегодняшний день это около 100 млрд долларов».

Поэтому, как считает Делягин, РФ должна не мешкая обезопасить свои активы от их возможного захвата Америкой.

«Из всего богатства классики политэкономической мысли единственное, что усвоила американская политическая элита, это фраза Прудона: «Собственность это кража», — подчеркнул Делягин. — И они это демонстрируют публично и в очень доступной форме. Очередные санкции против на нас ввели из-за шатдауна. Но скоро шатдаун закончится».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, РФ нет никакого смысла держать свои счета в американских банках, но дело в том, что какое-то количество средств там всё-таки приходится хранить, чтобы обеспечивать текущие расчёты по торговым операциям с американскими фирмами. Кроме того, он отметил, что, поскольку огромное количество торговых операций в мире совершается в долларах, РФ также вынуждена использовать эту валюту. В том числе и в торговле её основным экспортным ресурсом — нефтью.

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