Поведение заемщиков и банков не изменится: о личных кредитных рейтингах

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Наличие у граждан информации о собственном персональном кредитном рейтинге не изменит ситуацию на рынке — изменить ее может только введение Центробанком платформы «маркетплейс», сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 31 января, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя вступление в силу поправок к закону «О кредитных историях».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в соответствии с этими поправками граждане смогут получать и запрашивать у банков собственный индивидуальный кредитный рейтинг. Он определяет уровень «кредитного риска», с точки зрения банков, то есть вероятность одобрения кредита для того или иного клиента.

«Возможность для граждан узнавать свой кредитный рейтинг не изменит ситуацию на рынке. Банки и прежде составляли свои рейтинги, используя информацию кредитных бюро о кредитных историях. У каждого из банков есть своя бизнес-модель, и менять ее из-за того, что граждане теперь могут знать свой рейтинг, они не будут.

Аналогичным образом и граждане в самую последнюю очередь думают о том, какой у них рейтинг. Если деньги им не нужны, высокий рейтинг не будет поводом обращаться за кредитом. Если нужны — то они, как и сейчас, будут обращаться в разные банки и искать тот, который даст им кредит, вне зависимости от рейтинга.

Что действительно может изменить ситуацию на этом рынке, так это появление анонсированной Центробанком платформы «маркетплейс». Потенциальные заемщики смогут оставлять свои заявки, и любые банки смогут предлагать им свои продукты. Вот тогда вырастет уровень конкуренции, что потенциально может привести и к снижению уровня требований, и к снижению ставок», — отметил Владимир Джикович.