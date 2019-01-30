Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

Москва, , 17:59 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 22 по 28 января выросли в среднем на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала января инфляция в стране составила 1,0%, тогда как в предыдущем году инфляция за весь январь составляла 0,3%.

Сообщается, что за неделю пшено подорожало на 1,1%, сосиски, сардельки, жирный творог, гречневая крупа и вермишель — на 0,3%. Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 1,1%, свинина — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%, в том числе свежие помидоры подорожали на 4,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по сообщению Росстата, за неделю практически не изменились. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 0,1−0,3%.

Читайте также: ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России со второго полугодия 2019 года