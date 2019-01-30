Орешкин назвал причины замедления роста мировой экономики

Москва, , 15:25 — REGNUM Глобальная экономика начала в четвёртом квартале очень сильно замедляться. МВФ начал об этом говорить уже в IV квартале 2018 года и продолжил в январе 2019-го. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства РФ заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщается на сайте Кремля.

«Также нарастает социально-политическая напряжённость в мире: те же «жёлтые жилеты» во Франции, ряд других событий. Это, конечно, накладывает негативный эффект», — считает глава Минэкономразвития.

По его мнению, одна из главных причин замедления экономического роста — это торговые войны, они начинают разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы.

«По оценкам ВТО, в 2018 году потери в мировой торговле составили порядка $0,5 триллиона, это большая сумма. Соответственно, всё это влияет на экономическую динамику», — отметил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ.

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