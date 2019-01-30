СП РФ: регионы не эффективно обустраивают общественные места

Москва, , 15:04 — REGNUM Счетная палата РФ проверила, как регионы использовали бюджетные средства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017—2018 годах. Минстрой РФ отчитался о выполнении поставленных задач, однако аудиторы нашли недостатки, о которых сообщили на официальном сайте СП РФ.

«Команда проекта не смогла создать механизм, который позволил бы выполнить все работы в благоприятный для этого период — до 31 октября. В результате не удалось эффективно использовать деньги, в 2017 году более 1 млрд рублей не использовано, и не все запланированные объекты были завершены в срок — часть пришлось переносить на 2018 год», — процитированы слова аудитора Счетной палаты Юрия Кисляка в сообщении контрольного органа.

В ходе выступления на коллегии СП РФ заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отчитался, что в рамках проекта в 2017 году и по предварительным данным на 2018 год план по благоустройству удалось перевыполнить. Однако финансовые показатели говорят, что успехи более скромные, следует из данных проверки Счетной палаты. На 28 ноября 2018 года кассовое исполнение субсидий составило всего 39 млрд рублей или 76% от общего объема. Контрольный орган считает, что низкий уровень выполненных работ и освоенных средств может быть связан с несовершенством правовых актов, которые регулируют использование бюджетных денег на реализацию проекта.

«Кроме того, регионы не учли рекомендации Минстроя и не синхронизировали программы создания комфортной городской среды с программами по капремонту многоквартирных домов. Комплексный подход к реализации Проекта предполагает, что капремонт и благоустройство должны проходить одновременно. К сожалению, такой подход регионами фактически не применялся. Так, в 2017 году в Липецкой области благоустроено только 7% дворов тех домов, где в 2015—2017 годах был выполнен капремонт, а в Московской — 13% таких дворов», — сообщил Юрий Росляк.

По итогам проверки Счетная палата предложила правительству РФ поручить Минстрою совместно с региональными органами власти скорректировать правовые акты, которые регулируют использование бюджетных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, счетная палата рассказала о возможном кризисе в сфере протезирования инвалидов и перечислила нарушения, которые нашли на государственных предприятиях этой отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: СП РФ: Госучреждение выдавало займы, словно микрокредитная организация