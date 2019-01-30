Среда, 30 Января 2019 года
14:36:53 МСК

За год в геологоразведку в Таджикистане инвестировали более $3 млн

Экономика

В Таджикистане определены месторождения 400 полезных ископаемых

За год в геологоразведку в Таджикистане инвестировали более $3 млн
Dwight Burdette
Буровая установка

Душанбе, 30 января 2019, 14:29 — REGNUM  В 2018 году объем инвестиций на проведение геологоразведочных работ в Таджикистане составил более 30 млн сомони ($3,1 млн), заявил начальник геологического отдела главного управления геологии Собир Бобоев, сообщает 30 января агентство «ТаджикТА».

По его словам, иностранные и местные инвесторы проявляют интерес к геологии в республике. По данным главного управления геологии, объем запасов мрамора в стране составляет более 5 млн куб. метров. Кроме того, в Таджикистане определены месторождения 400 полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года компания «Сугд нефтегаз» планирует открыть на севере Таджикистана нефтегазовое месторождение «Махрам 17».

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане планируют открыть первое нефтегазовое месторождение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить