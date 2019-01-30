За год в геологоразведку в Таджикистане инвестировали более $3 млн

Душанбе, , 14:29 — REGNUM В 2018 году объем инвестиций на проведение геологоразведочных работ в Таджикистане составил более 30 млн сомони ($3,1 млн), заявил начальник геологического отдела главного управления геологии Собир Бобоев, сообщает 30 января агентство «ТаджикТА».

По его словам, иностранные и местные инвесторы проявляют интерес к геологии в республике. По данным главного управления геологии, объем запасов мрамора в стране составляет более 5 млн куб. метров. Кроме того, в Таджикистане определены месторождения 400 полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года компания «Сугд нефтегаз» планирует открыть на севере Таджикистана нефтегазовое месторождение «Махрам 17».

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