Среда, 30 Января 2019 года
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Правительством РФ утвержден проект модернизации ТЭС

Экономика

Документ подготовлен Министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента России

Москва, 30 января 2019, 13:26 — REGNUM  В рамках программы модернизации тепловых электростанций в 2022—2031 годах будет модернизировано около 39 ГВт установленной мощности генерирующих объектов. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 30 января на сайте правительства.

Отмечается, что в некоторые нормативные правовые акты правительства внесены поправки, нацеленные на привлечение инвестиций в обновление устаревшего основного оборудования ТЭС.

В частности, предусмотрен переход с четырехлетнего на шестилетний конкурентный отбор мощности (КОМ) — механизм купли-продажи на энергорынке и поэтапная индексация ценовых параметров КОМ. Также утверждены правила определения величин предельных капитальных затрат на осуществление проектов модернизации и правила индексации таких затрат.

Документ подготовлен Министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания о развитии электроэнергетики, которое состоялось 14 ноября 2017 года.

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Тепловая энергетика
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