Демпартия внесёт законопроект об ослаблении санкций в отношении «Русала»

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Представители Демократической партии США заявили о намерениях внести законопроект об ослаблении санкций в отношении компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает Reuters.

Сообщается, что представители Демпартии не удовлетворены решением Белого дома ослабить санкции, так как эти меры, по их мнению, должны сопровождаться дополнительной законодательной инициативой. Также демократы недовольны отсутствием опубликованных деталей сделки между минфином США и компаниями Дерипаски.

«Мы предлагает дополнительные законодательные меры, чтобы убедиться, что американский минфин и эти компании следовали букве и духу соглашения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министерство финансов США сняло санкционные ограничения с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. При этом персональные санкции против российского предпринимателя остаются в силе.

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