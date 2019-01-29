Более 3 млн рублей липовых начислений за ЖКХ вернули жителям Дагестана

Махачкала, , 17:02 — REGNUM Более 3 млн рублей, необоснованно начисленных за коммунальные услуги, вернули жителям Дагестана в 2018 году. По результатам проверок исполнителям было выдано 430 предписаний об устранении нарушений расчета размера платы, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе жилищной инспекции республики.

Наибольший объём перерасчёта необоснованных начислений был произведён за газ — 1,593 млн рублей. Далее по размеру возвращенных сумм следуют перерасчёты за электроэнергию — 412 тысяч рублей, по отоплению — 245,9 тыс. рублей, за холодное водоснабжение — 133,4 тыс. рублей и, наконец, за горячую воду— 29 тысяч рублей.

Всего за 2018 год в госжилинспекцию Дагестана по вопросам необоснованного начисления платы по различным видам коммунальных услуг обратились свыше 500 человек. Напомним, что в 2017 году жителям региона вернули более 4 млн рублей необоснованных начислений.

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Как сообщало ИА REGNUM , прокуратура Дагестана в декабре 2018 года выявила более 422 млн рублей задолженности за газ, необоснованно начисленной жителям Карабудахкентского района республики. Работа по выявлению незаконных сборов с населения за потреблённый газ проводится и в других городах и районах региона.

В январе по одному из таких дел были задержаны и заключены под стражу экс-начальник пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе и его знакомый. Они, как считает обвинение, начисляли липовые долги на счета добросовестных потребителей, чтобы тем самым скрыть потери и хищения газа.