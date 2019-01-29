Правительство РФ планирует в разы занизить прожиточный минимум?

Москва, , 16:34 — REGNUM Прожиточный минимум в РФ могут свести к физиологическому набору питания, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, пообещавшего к 2020 году заняться пересмотром потребительской корзины.

«Когда кто-то (из правительственных чиновников — прим. ИА REGNUM ) заикается про прожиточный минимум или про пересмотр потребительской корзины, про минимальный набор товаров и услуг, на основании которого рассчитывается прожиточный минимум, это говорит о том, что идёт покушение на цифры о количестве граждан РФ за чертой бедности, — сказал Жуковский. — Это продолжение логики Голодец, которая заявила, что цифры по количеству граждан РФ за чертой бедности завышены, нерепрезентативны, в корне противоречат нашему духовно-сакральному прорыву».

Именно поэтому, как полагает Жуковский, правительство РФ приготовилось экстренно пересмотреть величину прожиточного минимума в РФ.

«Как это сделать? Нужно пересчитать потребительскую корзину, которую по — хорошему надо было бы поднимать минимум в 2−2,5 раза, — убеждён экономист. — То есть прожиточный минимум в 11 тысяч рублей — это на самом деле не прожиточный минимум. Это не уровень бедности, это уровень голодной смерти. Это по калорийности уступает на 30−50% пайку немецкого военнопленного в советских лагерях. То есть в прошлом к фашистам относились лучше, чем в настоящем к населению относятся российские чиновники. Поэтому прожиточный минимум должен быть реально 23−25 тысяч рублей. Этот тот минимум, на который человек может не просто не умереть с голоду, а хотя бы оплатить коммунальные платежи, проезд на транспорте и купить одежду».

Но, как подчеркнул Жуковский, если прожиточный минимум составит 25 тысяч, то окажется, что за чертой бедности находятся не 13,5% населения, а как минимум 70−75 млн граждан страны.

«То есть около 50% населения, — уточнил Жуковский. — Сегодня доходы ниже 23 тысяч рублей имеют ровно половина населения страны. 23 тысячи рублей — это некий медианный доход. Поэтому задача понятная. Прожиточный минимум будут занижать. Скорее всего, будет сказано, что граждане РФ уже заелись, что и 10,5 тысяч рублей — это многовато для населения, что методику расчётов надо оптимизировать. Скорее всего, уберут из состава прожиточного минимума обязательные платежи. Нам скажут, что на самом деле можно убрать и непродовольственные товары. Не нужно гражданам РФ одеваться, и три пары носков в год и одно пальто на три года — это и без того завышенные требования. А прожиточный минимум сведут к физиологическому набору питания. То есть потребительскую корзины пересмотрят радикально. Оставят некий сухой паёк. Паёк военнопленного».

Также экономист подчеркнул, что в целом в РФ идёт процесс построения статистической системы в оруэловском стиле.

«Где «война это мир», «свобода это рабство» и так далее, — сказал Жуковский. — Это будет именно абсолютно циничная и неприкрытая ложь. У нас в ближайший год будет радикально пересмотрена вся система статистического учёта. Цифры будут абсолютно нерепрезентативными, ни о чём не говорящими, в них не будет верить ни население, ни чиновники, но их будут использовать для пропаганды».

«У нас уже сейчас все показатели не «бьются», — продолжил экономист. — Если вы откроете [документы] Росстата и решите посмотреть на динамику ВВП, либо на квартальные, либо на годовые данные, и заходите построить длинные временные ряды, например с 2000 или 2008 года, или решите посмотреть, как менялся ВВП по секторам экономики, то вам вообще ничего не удастся построить, потому что у вас есть временные ряды до 2011 года, есть ряды с 2011 года по 2014 год и с 2014 по 2018 год. И их невозможно свести воедино. Методику изменили трижды. А временные ряды задним числом не пересмотрели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Топилина, уже к 2020 году его ведомство планирует подготовить все необходимые расчёты, предложения и обновления по пересмотру потребительской корзины.

«Нам нужно сделать это, наверное, не позднее, чем в весеннюю сессию 2020 года, чтобы это все могло лечь в основу бюджетного процесса», — заявил Топилин, на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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