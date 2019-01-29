Главе ПФР готовят солидную надбавку в валюте

Москва, , 15:37 — REGNUM Руководству государственных внебюджетных фондов во время зарубежных командировок планируют выплачивать повышенный размер суточных. Такое предложение подготовил Минтруд, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Если проект одобрят, надбавки для руководителей внебюджетных фондов составят 45%, для первых заместителей — 40% к суточной компенсации на расходы. Надбавки применят для суточных в иностранной валюте, которые выплачивают при командировках в другие страны. Таким образом, руководство фонда соцстрахования, обязательного медицинского, пенсионного и других фондов в плане командировочных расходов приравняют к главам и заместителям федеральных служб, агентств и министерств, которым такие надбавки положены уже сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доход Пенсионного фонда России от размещения пенсионных накоплений на банковских депозитах составил 7,2 млрд рублей в 2018 году.