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Главе ПФР готовят солидную надбавку в валюте

Экономика

Руководителям Пенсионного и других бюджетных фондов почти в полтора раза повысят суточные за иностранные командировки

Москва, 29 января 2019, 15:37 — REGNUM  Руководству государственных внебюджетных фондов во время зарубежных командировок планируют выплачивать повышенный размер суточных. Такое предложение подготовил Минтруд, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Если проект одобрят, надбавки для руководителей внебюджетных фондов составят 45%, для первых заместителей — 40% к суточной компенсации на расходы. Надбавки применят для суточных в иностранной валюте, которые выплачивают при командировках в другие страны. Таким образом, руководство фонда соцстрахования, обязательного медицинского, пенсионного и других фондов в плане командировочных расходов приравняют к главам и заместителям федеральных служб, агентств и министерств, которым такие надбавки положены уже сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доход Пенсионного фонда России от размещения пенсионных накоплений на банковских депозитах составил 7,2 млрд рублей в 2018 году.

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