Обязанность государства: об установке счётчиков на газ

Москва, , 14:40 — REGNUM Предложения облагать граждан РФ теми или иными налогами, сборами и штрафами сыплются как из рога изобилия. Нехватка денег в бюджете, а также желание симулировать бурную деятельность в парламенте делает фантазию законотворцев поистине неиссякаемой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Если вдуматься, это государство должно контролировать, сколько то или иное домохозяйство потребляет электричества, воды и газа. И по-хорошему, оно должно устанавливать соответствующие счетчики. Это не та услуга, которая может быть отнесена к платным и заказанным самим потребителем.

«Но на самом деле за это предлагается платить самим гражданам страны. А ведь можно пойти ещё дальше — взимать плату граждан за то, что фискальные органы подсчитают, сколько и за что он налогов должен уплатить. Это абсурд», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением переложить ответственность за неустановленные счетчики на газ с компании-установщика на граждан выступил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). По его словам, сегодня на счету «Газпрома» порядка 400 тыс. не установленных счетчиков и организацию следует освободить от уплаты штрафа, если потребители газа препятствовали установки счетчиков.

На данную тему: В Госдуме выступили против ответственности граждан за счетчики на газ