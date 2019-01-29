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Таджикистан планирует закупить в Узбекистане 200 млн куб. м газа

Экономика

В настоящее время стороны обсуждают детали соглашения

Душанбе, 29 января 2019, 09:35 — REGNUM  ОАО «Таджиктрансгаз» планирует закупить в 2019 году в Узбекистане до 200 млн кубических метров природного газа, заявил первый заместитель главы компании Шавкат Шоимзода, сообщает 29 января агентство «ТаджикТА».

Шоимзода отметил, что между газораспределительными компании Узбекистана и Таджикистана достигнута логоворенность. В настоящее время стороны обсуждают детали соглашения. Узбекистанский газ в республике потребляют более 20 предприятий.

Напомним, в апреле 2018 года Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан после шестилетнего перерыва. В 2018 году было поставлено 54 млн куб. метров природного газа.

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Таджико-узбекские отношения
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