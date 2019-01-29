В Приморье появится земельный банк для развития сельхозпроектов

Владивосток, , 09:29 — REGNUM В Приморском крае будут созданы земельные банки для эффективного управления свободными землями в региону, которые представляют интересы для инвесторов с сельскохозяйственными проектами, об этом 29 января заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

По его словам, еще несколько лет назад было всего два-три инвестора с сельскохозяйственными проектам, однако на сегодняшний день их уже 16.

«Проекты большие, на них уже явно не хватает земли, — отметил Трутнев. — Мы договорились о том, что создадим земельный банк».

Вице-премьер добавил, что земельный банк, в который войдут все свободные земли региона, будет под управлением краевой администрации или Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Напомним, ранее глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов заявил, что резидентами территорий опережающего развития (ТОР) Приморского края вложено в аграрные проекты порядка 13 млрд рублей, создано 500 новых рабочих мест.

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