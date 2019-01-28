FT: Польше придется согласовывать строительство Baltic Pipe с «Газпромом»

Варшава, , 16:33 — REGNUM Власти Польши уже несколько лет пытаются отказаться от российского газа, но сделать это до сих пор так и не удалось. Более того, проект строительства газопровода Baltic Pipe, по которому Польша рассчитывает получать газ из Норвегии, по всей видимости, придется согласовывать с Россией. Об этом сегодня, 28 января, пишет Financial Times.

Напомним, что Польша, Дания и Норвегия анонсировали начало строительства газопровода Baltic Pipe, который является частью большее масштабного проекта связи североморских месторождений в Норвегии с Польшей через Данию. Польская энергетическая компания PGNiG уже приобрела доли в ряде норвежских месторождений газа в Северном море.

На первом этапе данного проекта будут соединены норвежские и датские газотранспортные системы. На втором этапе будет расширена датская газотранспортная система, которая станет транзитной для норвежского газа. И на третьем этапе будет построен уже сам газопровод Baltic Pipe, который соединит датскую газотранспортную систему с польской по дну Балтийского моря.

Польша планирует, что Baltic Pipe будет построен к 1 октября 2022 года, так как именно тогда заканчивается российско-польский контракт на поставки газа. Варшава этот контракт продлевать не намерена. Российский газ планируется полностью заместить американским сжиженным природным газом (СПГ) и норвежским трубопроводным газом по Baltic Pipe.

Но не все так просто. Аналитик варшавской фирмы Polityka Insight Роберт Томашевский предупреждает, что Варшаве придется согласовывать с «Газпромом» строительство газопровода Baltic Pipe, так как он будет пересекать трассу газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Польским компаниям придется заключать соглашение с «Газпромом» и от этого никуда не деться.

«Это технический вопрос, однако я могу представить себе ситуацию, в которой «Газпром» может отложить его решение или сделать так, чтобы весь процесс занял больше времени», — пишет Томашевский.

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