4,3% — инфляция в РФ и размер индексации пособий: где же повышение

Москва, , 12:50 — REGNUM В России размеры ежемесячных денежных выплат очень разные, в зависимости от того, к какой категории относится ее получатель. Максимальные выплаты получают инвалиды Великой Отечественной войны и иных военных действий (свыше 5100 руб. в месяц), ветераны Великой Отечественной войны — 3885 руб. в месяц. С учетом инфляции, составившей за 2018 год 4,3%, выплаты будут проиндексированы на 4,3%. То есть речь пойдет об очень небольших прибавках к ежемесячной выплате, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Ветеранам Великой Отечественной добавят к ежемесячной выплате немногим более 210 рублей, а, например, инвалиды, не являющиеся участниками войн, смогут рассчитывать на прибавку всего в 70−100 рублей. Сумма очень, мягко говоря, незначительная. И это при том, что, согласно опросам социологов, проведенным при участии Банка России, в декабре население оценивало личную инфляцию в среднем в 10,2%, то есть в 2,4 раза выше официальной.

«Так что этот шаг государства можно оценить, скорее, как популистский, чем реально защищающий население от инфляции. Но с учетом того, что не все регионы России делают много для социальной защиты населения, этот шаг федерального правительства будет воспринят населением положительно.

Хотя, вероятно, есть смысл оставлять больше налогов в регионах, чтобы у местных властей было больше возможностей для выплат и организации иных видов материальной помощи для социально уязвимых групп населения», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2019 года правительство проиндексирует ежемесячные выплаты их получателям на уровень инфляции 2018 года. Напомним, что к получателям ежемесячных выплат из федерального бюджета относятся ветераны военных действий, инвалиды и ряд других социально уязвимых групп населения. Всего в России получателями таких выплат, по официальным данным, является около 15 млн человек.

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