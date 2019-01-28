Эксперт: С рынка в России уйдет около 30% компаний-застройщиков

Москва, , 12:00 — REGNUM С отменой долевого строительства с рынка уйдет до 30% мелких и средних компаний, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Отмена долевого строительства еще отразится на отрасли, поскольку с рынка уйдет до 30% мелких и средних компаний, у которых просто-напросто не хватит средств на ведение своей деятельности. В итоге вместо 120 млн. кв. метров мы рискуем получить в 2024 году 64, а то и все 56 миллионов», — отметил Назаров в Facebook.

При этом эксперт прогнозирует скачок ввода недвижимости, однако это вряд ли сильно изменят общую тенденцию на снижение объемов ввода жилья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата В 2018 году в России в эксплуатацию ввели 75,3 млн кв метров жилья, что на 4,9% меньше по сравнению с 2017 годом.