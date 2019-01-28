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В Азербайджане готовы приступить к строительству завода ГАЗ

Экономика

На заводе планируется выпуск лёгких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков

Баку, 28 января 2019, 10:11 — REGNUM  Закладка фундамента завода по сборке автомобилей Горьковского автомобильного завода состоится в ближайшее время, передаёт издание Trend со ссылкой на собственный источник.

Предприятие будет размещено в промышленном квартале, расположенном в Гаджигабульском районе. На заводе планируется выпуск лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», а также среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT».

Напомним, меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан Горьковским автомобильным заводом и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. В сентябре российское предприятие сообщало, что старт производства запланирован на конец 2019 года.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» планирует организовать поставки машинокомплектов, провести обучение и сертификацию производственных специалистов, а также подготовить необходимую документацию и лицензии. В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

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