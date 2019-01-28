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В 2018 году в Казахстане добыли более 100 млн тонн медной руды

Экономика

Добыча медного концентрата выросла на 15,7%

Астана, 28 января 2019, 07:49 — REGNUM  По итогам 2018 года объем добычи медной руды в Казахстане составил 103,2 млн тонн, что на 8,2% больше, чем в 2017 году. Об этом 28 января сообщает аналитически портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За год добыча медного концентрата в республике выросла на 15,7%, до 12,9 млн тонн, меди в медном концентрате — на 15,5%, до 581 тыс. тонн. Добыча медно-цинковых руд сократилась на 4,2%, до 4,8 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 85,5 млн тонн медной руды, что на 5,4% больше, чем в январе-октябре 2017 года.

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Экономика Казахстана
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