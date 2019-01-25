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ВРИО губернатора Сахалина Валерий Лимаренко встретился с Алексеем Миллером

Экономика

В планах – актуализация схемы газоснабжения и газификации острова

ВРИО губернатора Сахалина Валерий Лимаренко встретился с Алексеем Миллером
Иллюстрация: Sakhalin.gov.ru
Алексей Миллер и Валерий Лимаренко

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 19:14 — REGNUM  24 января в Санкт-Петербурге прошла встреча главы Газпрома Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, посвященная рассмотрению хода реализации соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что Валерий Лимаренко с 2010 года до 7 декабря 2018 года возглавлял «Инжиниринговую компанию «АСЭ», отвечающую за строительство Росатомом всех зарубежных АЭС. 7 декабря 2018 года президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалина, что было связано с досрочным прекращением полномочий прежнего губернатора Сахалинской области О. Кожемяко, возглавившего Приморский край. Несмотря на то, что Сахалин является стратегически важным для Газпрома, Валерий Лимаренко встретился с Алексеем Миллером только почти через два месяца после своего назначения — именно столько времени понадобилось В. Лимаренко для того, чтобы сделать собственную оценку ситуацию, сложившейся в области.

С 2013-го по 2018 год инвестиции Газпрома и его дочерних структур на территории области составили 120,9 млрд рублей, основная часть средств была направлена на обустройство месторождений проекта «Сахалин-3». При этом инвестиции в газификацию населенных пунктов острова за десятилетие с 2008 по 2018 год составили всего 5,9 млрд рублей. Были построены девять межпоселковых газопроводов, подключены к сетям пригороды Южно-Сахалинска, в самой столице области подключили к сети газовую котельную. В результате уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил печальные 37,2%, тогда как в среднем по России уровень газификации — 68,5%.

А. Миллер и В. Лимаренко достигли соглашения о том, что в течение 2019 года Газпром проведет все ранее начатые работы, которые позволят газифицировать более 3,2 тысячи домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики, а также построить газопровод для газификации резидентов территории опережающего развития «Горный воздух». Кроме того, А. Миллер и В. Лимаренко договорились, что в 2019 году Газпром актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона, что позволит актуализировать и соглашение о сотрудничестве. Будем надеяться, что новый врио губернатора сможет вести сотрудничество активнее, чем это получалось у его предшественника.

regnum author Борис Марцинкевич
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