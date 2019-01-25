«Горизонтальные субсидии» грозят регионам квазиподчинением — эксперт

Москва, , 18:20 — REGNUM Введение системы «горизонтальных субсидий», предполагающей предоставление финансовой помощи от одного региона другому, может как улучшить состояние субъектов РФ, так и постепенно выстроить некую экономическую иерархию регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

«Это интересная инициатива, дающая большую хозяйственную свободу субъектам федерации. причём есть как очевидные преимущества — выравнивание темпов развития, социально-экономической инфраструктуры и так далее, — так и определённые риски, когда фактически может постепенно происходить квазиподчинение одного региона другому. Правда, на экономической основе», — отмечает Сигал.

При этом, уверен он, если закон будет принят, то нескольким регионам будет проще принимать участие в крупных проектах, что приведет к бизнес-интеграции субъектов РФ.

«Очевидно, что основное преимущество будет реализовано в случае крупных инфраструктурных проектов, требующих регионального участия — например, в транспортной сфере», — предполагает Сигал.

В Госдуме рассматривается пакет законопроектов о запуске с 2020 года системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами РФ. Предполагается, что один регион сможет выделять средства из своего бюджета в качестве субсидий для другого региона, в том числе и для покрытия его дефицита. Инициатива уже принята в первом чтении.