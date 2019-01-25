В Латвии рекламируют подорожание газа

Рига, , 17:57 — REGNUM Новый 2019 год латвийских граждан встретил изменениями тарифов на природный газ для домашних хозяйств — вводится фиксированная плата за подключение к оператору системы распределения газа АОGaso. Публикации о новых тарифах сегодня, 25 января, на платной основе публикует ряд СМИ.

Теперь общий платеж за газ состоит из двух частей — переменной и фиксированной. До нововведений сумма платежа зависела только от объема потребления и действующих газовых тарифов.

Сообщается, что общий счет за газ для домашних хозяйств вырастет на 2,14 евро. Переменная часть счета будет рассчитываться по старой схеме и зависеть только от потребления природного газа. Фиксированная плата будет зависеть от максимальной допустимой нагрузки подключения, что отображается на счетчике природного газа. Таким образом, в зависимости от нагрузки фиксированная плата за месяц может составить от 2,14 евро до 29 евро.