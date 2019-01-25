Чувашскую и татарскую фирмы подозревают в сговоре на «медицинских» торгах

Чебоксары, , 17:47 — REGNUM Чувашское УФАС завершило дело по сговору на торгах. В ведомстве считают, что антиконкурентные действия двух коммерческих привело к поддержанию цен на ряде торгов по поставке медицинских изделий, сообщили ИА REGNUM в антимонопольной службе Чувашии.

Внеплановая выездная проверка проводилась в отношении компаний «АМК» (г. Чебоксары) и «Инсайт» (г. Казань) на основании информации, представленной Государственной службой Чувашии. Комиссия УФАС по итогам проверки признала общества нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Запрет на повышение, снижение или поддержание цен на торгах»).

В УФАС считают, что общества «заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на семи торгах в 2016—2017 годах», в результате открытые аукционы на рынке поставки медицинских изделий и расходных материалов к ним, включая программное обеспечение, завершились «с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта». В ведомстве отмечают, что для подачи заявок, ценовых предложений организации использовали единую инфраструктуру.

«Компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения. Общества совместно готовили заявки на участие в торгах, создавая лишь видимость торгов и конкуренции. Снижение цены контракта в таких аукционах составляло от 0,5 до 1,5%», — отмечает начальник отдела товарных рынков УФАС Чувашии Людмила Железина.

Отметим, что в январе 2019 года в соседней Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора при поставке питания в медучреждения региона. В сговоре подозревают руководство обществ «Альтернатива» и «Симбирск-Клининг». Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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