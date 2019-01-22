В Ульяновске заведено дело по факту картельного сговора

Ульяновск, , 15:19 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора при поставке питания в медучреждения области. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По предварительным данным следствия, руководство обществ «Альтернатива» и «Симбирск-Клининг» в 2016—2017 годах вступили в сговор при проведении конкурсов на поставку питания в медицинские учреждения Ульяновской области. Следствие считает, что в конкурсе участвовали две компании, аффлированные с «Альтернативой», не соответствующие предъявленным заказчикам требованиям.

«В результате конкурс конкурс признан несостоявшимся, а контракт заключен с единственным участником — компанией «Альтернатива», — говорится в сообщении.

По данным следственного управления, сумма контракта превысила 250 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, летом 2018 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделяемых для реализации государственных программ в сфере здравоохранения. Фигурантами дела стали бывший председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания, экс-министр здравоохранения Ульяновской области, бывшие директор АО «Ульяновскфармация» и её заместитель. По данным СКР, подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.

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