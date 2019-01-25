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Чудес не будет — власти Крыма не берутся обещать привести в порядок дороги

Экономика

После капремонта дорог в Симферополе, власти думают, как залатать многочисленные дыры

Чудес не будет — власти Крыма не берутся обещать привести в порядок дороги
Александр Горборуков © ИА REGNUM
Осваивание бюджета

Симферополь, 25 января 2019, 15:38 — REGNUM  Симферополю нужна тотальная инвентаризация дорог, чтобы нормализовать ситуацию. Об этом 25 января заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании в Джанкое.

«Чудес не будет и обещать, что завтра всё приведут в нормальное состояние, я не буду. Это, конечно, в принципе сейчас невозможно. Но выровнять ситуацию в данном случае можно: где-то грейдером пройти, где-то подсыпать, где-то провести отсев, крошку, щебенкой подсыпать, устранить непроездные участки», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики заявили, что почти половина улиц крымской столицы не заасфальтирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти половина Симферополя не заасфальтирована — глава Крыма

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