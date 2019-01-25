Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов за 10,4 млрд рублей

Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM Нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация») по итогам тендера получил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузов проекта RSD59. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Завод стал единственным участником тендера, предприятие оценило стоимость контракта в 10,437 млрд рублей при первоначально заявленной цене контракта в 10,67 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет и собственные средства ГТЛК.

Согласно техзаданию, уже до конца 2019 года «Красное Сормово» должно сдать 3 сухогруза, еще 4 судна — до конца 2020 года и еще 4 — до конца 2021 года.

«Красное Сормово» имеет существенный опыт в строительстве сухогрузов проекта RSD59. В процессе производства серии из пяти судов в 2018 году для ГТЛК и компании «Пола Райз» мы значительно усовершенствовали проект — увеличили его грузоподъемность по сравнению с головным судном более чем на 600 тонн. Благодаря этому проект стал еще более совершенным», — отметил генеральный директор завода Михаил Першин.

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб». Такие суда в соответствии с принятой классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс». Суда имеют два грузовых трюма и используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года завод «Красное Сормово» подписал контракт на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59 с заказчиком ГТЛК и получателем компанией «Пола Райз». Спуск первого сухогруза на воду запланирован на январь 2019 года. Все суда должны быть построены и переданы заказчику в этом году.

В октябре завод завершил строительство серии из пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59. Закладка этих судов состоялась осенью 2017 года. В итоге заказчик получил теплоходы «Пола Макария», «Пола София», «Пола Филофея», «Пола Феодосия» и «Пола Фива». Все суда в настоящее время находятся в эксплуатации.