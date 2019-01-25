Агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг Южной Кореи

Сеул, , 17:13 — REGNUM Международное рейтинговое агентство «Fitch» сохранило на прежнем уровне инвестиционный рейтинг Южной Кореи со стабильным прогнозом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Рейтинг Республики Корея, как и прежде, соответствует «АА-», то есть свидетельствует о высокой надёжности для инвесторов и стабильном макроэкономическом состоянии. Агентство «Fitch» отметило, что иностранные инвесторы продолжают вкладывать деньги в экономику страны, которая, хотя и испытывает некоторые трудности, все же продолжает расти. Однако долгосрочные риски сохраняются: военная угроза со стороны Северной Кореи, стареющее население и, как следствие, снижение продуктивности. Также опасения вызывают последствия от торговой войны США и Китая, которые являются крупнейшими торговыми партнерами Южной Кореи и высокий уровень внутренней задолженности, объём которой превышает 1,3 трлн долларов. Все эти факторы в будущем могут привести к снижению рейтинга, однако в ближайшей перспективе ситуация является устойчивой.

Агентство присвоило Южной Корее рейтинг «АА-» ещё в 2012 году.