В 2018 году экспорт минеральных продуктов из Таджикистана вырос на 12%

Душанбе, , 13:29 — REGNUM В 2018 году доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта Таджикистана составила 50,7%, сообщает 25 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на агентство по статистике при президенте республики.

В ведомстве сообщили, что общая сумма экспорта минеральных продуктов составила $544,4 млн, что на 11,8% больше, чем в 2017 году. В структуру экспорта минеральных продуктов также входят цемент и электроэнергия.

В министерстве экономического развития отметили, что доля экспорта текстильных материалов и изделий составляет 21,1% от общего объема экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Таджикистан экспортировал за рубеж электроэнергии на сумму $77 млн, что на 44,1% больше, чем в 2017 году. Объем производства электроэнергии составил 19,708 млрд кВт∙ч.

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